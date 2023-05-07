В Курганской области движение на трассе «Иртыш» закрыли из-за пожаров

Федеральную трассу «Иртыш» в Курганской области перекрыли на нескольких участках из-за сильного задымления от природных пожаров.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД России по региону, прекращено движение с 3 по 14 км трасы «Иртыш» (подъезд к Тюмени) – от деревни Белый Яр до деревни Редькино. Кроме того, закрыт участок этой автодороги с 313 по 316 км (Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск), ближе к границам Варгашинского и Лебяжевского округов.

По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, огонь угрожает населенным пунктам в Кетовском, Альменевском, Белозерском, Варгашинском, Шадринском, Мишкинском округах, а также микрорайонам Кургана. Организована превентивная эвакуиация. С пожарами борются около 700 человек и почти 200 единиц техники. Тушение осложняют сильные порывы ветра до 20 м/с и аномально жаркая погода до 28 градусов.