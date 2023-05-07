В Перми ликвидируют еще одну инвесткомпанию Дмитрия Рыболовлева

Пермское АО «Каменный пояс» находится в стадии ликвидации. По данным «СПАРК-Интерфакс», информация об изменении статуса юрлица была внесена в ЕГРЮЛ 25 апреля. Ликвидатором компании стала Елена Спирина, прежде занимавшая должность гендиректора АО.

АО «Каменный пояс» было создано в 1992 году на базе одноименного чекового фонда. Компания контролируется российским предпринимателем Дмитрием Рыболовлевым. Основным видом деятельности «Каменного пояса» значится дилерская деятельность, также компания оказывает финансовые услуги и занимается вложениями в ценные бумаги. По данным Kartoteka.ru, в 2021 году выручка АО «Каменный пояс» составила 43,7 млн руб., чистый убыток — 189,9 млн руб.

Ранее было принято решение о ликвидации другой подконтрольной господину Рыболовлеву пермской инвесткомпании — ЗАО «Инвестиционная компания “Финансовый Дом”». У этой компании есть преемник в части развития клиентского бизнеса — ООО «ИК “Финдом”», созданное бывшим топ-менеджментом ЗАО.