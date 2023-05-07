Прокуратура выявила нарушения в работе трех новых перевозчиков в Ярославле

Прокуратура Ярославской области по материалам СМИ провела проверку модернизации общественного транспорта в Ярославле, выявлены нарушения в работе 10 перевозчиков, включая трех новых. О нарушениях прокуратура сообщает в ответе на запрос депутата Ярославской областной думы Елены Кузнецовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура Ярославской области

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Прокуратура Ярославской области

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Региональная прокуратура оценивала работу общественного транспорта в Ярославле в марте-апреле 2023 года. Нарушения нашли у трех новых перевозчиков — ООО «Стартранс», ООО «Транспорт Ярославии» и ООО «ЯТК-2». Также проблемы выявлены у прежних перевозчиков, которые и после модернизации транспорта остались в городе. Это ООО «Первая пассажирская компания», ООО «Гирфтранс», АО «Ярославское АТП». Нарушения есть также у таких юрлиц как ООО «Автомиг», ООО «Транском-Авто» и ИП Воронин, которые с конца мая перестанут работать в Ярославле, а также у работающего по нерегулируемому тарифу на 97 маршруте ООО «Альянс Авто».

«Установлены факты несоблюдения графика движения транспортных средств, выпуска на линию недостаточного их количества, нарушения требований трудового законодательства при проведении предрейсовых и послерейсовых осмотров, режимов труда и отдыха водителей, ненадлежащего ведения журналов предрейсовых/послерейсовых осмотров, отсутствия паспортов обеспечения безопасности на транспортные средства, непрохождения технического осмотра транспортных средств, а также отсутствия полисов обязательного страхования автогражданской ответственности»,— сообщили в прокуратуре о сути выявленных нарушений.

Прокуратура внесла перевозчикам 9 представлений, в отношении должностных лиц автотранспортных предприятий вынесено 14 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Андрей Иванов