В Кургане эвакуируют садоводов и жителей двух микрорайонов из-за природного пожара

Из-за ландшафтного пожара в Кургане проводится превентивная эвакуация жителей микрорайона Тополя, поселка Увал и близлежащих садовых товариществ. Это связано с угрозой задымления, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.

Пункт временного размещения для эвакуируемых жителей развернут в лагере «Звездный».

Кроме того, из-за угрозы перехода природных пожаров на населенные пункты проводится эвакуация жителей деревни Редькино в Белозерском округе, деревни Плоская в Шадринском районе и деревни Сладко-Карасинское в Мишкинского округе.

Ранее эвакуировали жителей села Белый Яр в Кетовском районе. Сейчас угроза населенному пункту снята.