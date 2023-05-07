Книжный салон в Петербурге состоится с 18 по 21 мая

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства «О проведении <...> книжной выставки «XVIII Санкт-Петербургский международный книжный салон». Мероприятие пройдет с 18 по 21 мая на Дворцовой площади и в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа.

Основными темами книжного салона заявлены «20 лет со дня основания Санкт-Петербурга», «Год педагога и наставника», а также «Санкт-Петербург — культурная столица СНГ 2023». Деловая программа будет включать порядка 150 событий, направленных на поддержку чтения и книжной культуры. Особое внимание планируется уделить актуальным проблемам книжной индустрии.

Вход для посетителей будет бесплатным. Они смогут принять участие в тематических конференциях, лекциях и семинарах, викторинах.

«Также все четыре дня на Книжном салоне будет работать отдельное пространство для детей, где юных читателей ждут новинки от любимых издательств и специально подготовленная игровая площадка»,— отметили в пресс-службе Смольного.

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