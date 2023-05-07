Родственники экс-директора пермского завода Schlumberger спорят в суде из-за его наследства

Арбитражный суд Пермского края рассматривает спор между членами семьи скончавшегося в 2021 году Владимира Андоскина — бывшего гендиректора ООО «Фирма “Радиус-сервис”», которое принадлежит американскому холдингу Schlumberger. По информации в картотеке суда, 21 апреля Лариса Андоскина подала иск к детям экс-руководителя «Радиус-сервиса» Анне Андоскиной и Николаю Андоскину. Истец добивается исключения ответчиков из состава участников ООО «Хром Титан», в котором они унаследовали принадлежавшие отцу доли. Свое требование Лариса Андоскина мотивирует тем, что в настоящее время Анна и Николаю Андоскины не исполняют обязанности участников ООО, что затрудняет деятельность компании.

Одновременно с иском госпожа Андоскина заявила ходатайство о принятии мер по его обеспечению в виде запрета совершать действия по внесению изменений в ЕГРЮЛ в отношении долей умершего в ООО «Хром Титан». В удовлетворении ходатайства суд отказал. Рассмотрение дела продолжится 4 июля.

Владимир Андоскин был одним из основателей фирмы «Радиус-сервис», которая проектирует и изготавливает гидравлические забойные двигатели для бурения скважин. Возглавлял предприятие с 2005-го по 2015 год. Также у господина Андоскина был собственный бизнес, в том числе, ставшее предметом спора ООО «Хром Титан». По данным Kartoteka.ru, компания была зарегистрирована в Перми в 2018 году, занимается обработкой металлов и нанесением на них покрытий. Чистый убыток по итогам 2021 года — 5,4 млн руб., выручка не раскрывается. Владимиру Андоскину в уставном капитале «Хром Титан» принадлежало 12,5% долей, остальные доли распределялись между Юрием Андоскиным, предположительного его братом (56,26%), и Ларисой Андоскиной (31,24%).