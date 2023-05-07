Более половины машин в парке строительной техники Удмуртии отработали срок службы и при этом продолжают эксплуатироваться

По итогам 2022 года в парке строительной техники Удмуртии более половины машин отработали установленный срок службы, но продолжают эксплуатироваться. Об этом сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Большинство изношенной техники в парке башенных строительных кранов (90%), гусеничных тракторов (88%), копров сваебойных (83%), грейдеров самоходных (76%) и самоходных скреперов (75%). При этом предприятия не обновляют строительные машины и механизмы, а предпочитают брать их в аренду.

Треть всего парка строительной техники составляют машины импортного производства. Из них 90% приходится на технику, произведенную в странах дальнего зарубежья, и 10% на строительные машины из стран СНГ.