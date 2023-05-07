В ночь на 7 мая над Черным морем были уничтожены 22 украинских беспилотника

В течение ночи над акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны России были обнаружены 22 ударных украинских БПЛА. «Все они были уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами РЭБ», - говорится в сводке Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ctnews.ru Фото: ctnews.ru

Ранее стало известно, что этой ночью на Крым и Севастополь было направлено более 10 БПЛА. В Севастополе два БПЛА были сбиты ПВО над морем, третий потерял управление благодаря воздействию средств РЭБ, написал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Разрушений нет.

Андрей Ульченко

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