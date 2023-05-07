В ТРЦ «Планета» вместо Pull & Bear открылся магазин Dub

В ТРЦ «Планета» на месте отдела Pull & Bear открылся магазин одежды, обуви и аксессуаров Dub. Об этом сообщили в пресс-службе «Планеты». Магазин расположился на первом этаже торгово-развлекательного центра.

Ранее в ТРЦ «Планета» открылись магазины одежды брендов Maag и Vilet, заменивших ушедшие из РФ бренды Zara и Stradivarius.

Магазины испанской группы Inditex (Bershka, Zara, Stradivarius, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti) закрылись в РФ после начала СВО. Позднее стало известно, что компания Daher Group, владеющая бизнесом Inditex в России, откроет магазины под собственными брендами. Так, Bershka переименовали в Ecru, Zara — в Maag, Stradivarius — в Vilet, а Pull & Bear — в Dub.