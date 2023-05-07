В Новороссийске открыт памятник советским морским пехотинцам, погибшим на горе Лысой

Мемориал с именами 135 советских бойцов, погибших в боях с гитлеровской армией, открыт в Новороссийске. Воины 142 отдельного батальона 255 бригады морской пехоты Черноморского флота отдали свои жизни в боях со 2 по 8 сентября 1942 года, сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: admkrai.krasnodar.ru Фото: admkrai.krasnodar.ru

По словам вице-губернатора Кубани Александра Власова, краевые поисковые отряды обнаружили здесь останки 60 морских пехотинцев. Поисковые работы начались в 2006 году. «В числе погибших воинов командир роты лейтенант Василий Паков, его личность удалось установить по солдатскому медальону. Всего же, согласно архивным документам Минобороны России, на этой высоте погибли и пропали без вести более 150 бойцов», - сообщил Александр Власов.

Мемориал был создан по инициативе Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» и Краснодарской краевой поисковой организации «Кубанский плацдарм» при спонсорской поддержке. Работы были выполнены за два месяца.

Андрей Ульченко

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