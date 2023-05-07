В Усть-Лабинском районе Кубани осквернен памятник советским воинам

Монумент, символизирующий победу советских воинов в Великой Отечественной войне, осквернен в ст. Воронежской Усть-Лабинского района. Инцидент произошел в ночь на 4 мая, об этом говорится на официальном сайте районного отделения КПРФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ustlabinfo.ru Фото: ustlabinfo.ru

Неизвестные экскрементами сделали на памятнике кощунственную надпись. Как отмечают в отделении КПРФ, это не первый случай вандализма в районе в отношении памятников. В ночь на 22 апреля был осквернен памятник В. И. Ленину. К его подножию была навалена куча земли, а на ней располагалась табличка с надписью «Крысиная смерть».

«Нам бы не хотелось делать поспешных выводов, однако в этих двух случаях явно прослеживается фашистская риторика», - рассказали в отделении партии. Коммунисты также призвали правоохранительные органы обратить внимание на эти случаи вандализма.

Андрей Ульченко

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