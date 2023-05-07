Психологов привели в поликлинику

В российских поликлиниках летом появятся психологи. Специалисты этого профиля начнут принимать пациентов с 1 июля. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, консультации нужны в том числе участникам боевых действий, которые порой слишком поздно обращаются к психологам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

У полезной на первый взгляд инициативы много слабых мест, говорит доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Роман Сулейманов: «Во-первых, где взять такое количество психотерапевтов и психологов? Во-вторых, лечить или ставить диагноз они не имеют права. Как только специалист послушает пришедшего к нему, допустим, ветерана СВО с посттравматическим стрессовым расстройством, он тут же скажет: "Вам не ко мне, вам надо к психиатру". Как на это отреагируют люди, предположить трудно.

Кроме того, в целом уровень подготовки психологов не очень высокий, на мой взгляд, они часто не понимают сути психических болезней, нередко пропускают отправление к психиатрам или сознательно затягивают, чтобы подольше, скажем, работать с пациентом и получать вознаграждение, скрывают от него наличие психических проблем.

Что касается норматива в 20 минут на пациента, единственное, что успеет специалист за это время, наверное, попробовать оценить, нуждается ли тот в помощи психиатра и выписать к нему направление».

Впрочем, декан факультета психологии МГУ, внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко утверждает, что вопрос с переподготовкой специалистов уже решается, в том числе на базе университета. По его мнению, новая система призвана навести порядок в сфере оказания психологической помощи:

«В интернете очень много предложений ворожбы, психоанализа, поэтому государство делает правильные шаги в сторону того, чтобы отделить всю эту псевдопсихологическую помощь от профессиональной. Сейчас создается система, когда психологи будут вовлечены в оказание этой помощи ветеранам и членам их семей, в том числе детям.

Во всех регионах идет подготовка, переподготовка специалистов. Также есть программы дополнительного образования, которые проходят и на базе Московского государственного университета для клинических психологов и психологов. Помимо этого, мы вместе с психиатрами, в том числе военными, отрабатываем вопросы психологического сопровождения посттравматического стрессового расстройства, последствий боевого стресса».

Приказ о новом порядке оказания психологической помощи приняли еще прошлой осенью. Вопросы вызывает финансирование этой инициативы. Целевые показатели, на которые рассчитывают чиновники, тоже неясны, говорит замглавы думского комитета по охране здоровья, депутат от КПРФ Алексей Куринный:

«Психиатрическая и психологическая помощь лежит на субъектах, поэтому деньги на это должны появиться в региональных бюджетах.

Не исключаю, что будут какие-то трансферты из федерального бюджета, но пока я о них не слышал. Что касается кадрового состава, можно ли за это время подготовить такое количество психологов? Необходимо отработать соответствующие методики, естественно, чтобы это заработало, а не было просто какой-то пиар-акцией.

Плюс еще, наверное, возникнут вопросы с лицензированием, поскольку на новом месте эти кабинеты придется лицензировать. К большому сожалению, мне кажется, что пока это будет в виде показного мероприятия: вроде бы открыли, посадили, а как это будет реально работать, время покажет».

По данным ВЦИОМ, в психологической помощи нуждаются 15% россиян. Как показало исследование, 87% граждан ни разу не обращались к таким специалистам.

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Алексей Нарышкин