Суд аннулировал права краснодарского застройщика «Семья-1» на земли за «Немецкой деревней»

Арбитражный суд Кубани аннулировал права местного девелопера «Специальный застройщик “Семья-1”» на четыре земельных участка за «Немецкой деревней» на берегу реки Осечка в Краснодаре. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: family-yug.ru Фото: family-yug.ru

Решение приято по иску территориального управления Росимущества. Право собственности на четыре земельных участка признано отсутствующим в связи с тем, что их площади накладываются на границы участка реки Балка Осечки в пределах береговой линии и береговой полосы. Наложение было выявлено в результате проверки Росимущества, организованной после поступления обращения Солонченко В.А. (предположительно, краснодарский общественник Виталий Солонченко, движение «Помоги городу»), поданного в ноябре минувшего года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СЗ "Семья-1"» зарегистрировано в 2018 году в Краснодаре. Компания специализируется на деятельности заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Бенефициар и руководитель — Руслан Воруков. Он же возглавляет группу компаний «Семья» — одну из крупнейших строительных компаний Кубани, его совладельцем в ряде других юрлиц группы является Алексей Сидюков. Актуальная финансовая отчетность ООО «СЗ "Семья-1"» в системе отсутствует.

Согласно данным публичной кадастровой карты Росреестра общая площадь участков, права застройщика на которые аннулированы, составляет 1,3 га, вид разрешенного использования - частично «предоставление коммунальных услуг», частично «парки культуры и отдыха». Как следует из материалов дела, земля обременена ипотекой в пользу АО «Банк ДОМ.РФ» с октября 2022 года.

Как ранее писал «Ъ-Кубань» со ссылкой на сообщения краснодарской мэрии, в 2018 году строительная компания «Семья» представила концепцию коттеджного экопоселка на 6,8 тыс. человек в этом районе. В проекте нового жилого района были предусмотрены пешеходные аллеи, в том числе вдоль реки Осечки. Но к реализации проекта не приступили. Сообщалось также, что в 2014 году проблему застройки берега реки Осечки поднимала Эковахта по Северному Кавказу (ЭВСК). Как указано в публикации, размещенной на сайте организации, природный водоем, который «играет огромную средообразующую роль», оказался в зоне коттеджной застройки. Инвестор, которого ЭВСК связывает с бывшим вице-губернатором Кубани Александром Ремезковым, пытался строить КП «Парковый», обещая благоустроить зеленую набережную степной реки.

Михаил Волкодав

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