Глава СКР проверит ситуацию со строительством офиса «Транснефти» в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможных нарушениях при решении вопроса о строительстве офисного здания АО «Транснефть-Урал» на берегу реки Миасс в Челябинске. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства, сообщается в telegram-канале Информационного центра СК России.

«В СМИ сообщается, что в Челябинске местная администрация неправомерно одобрила строительство пятиэтажного здания с автостоянкой в рекреационной зоне реки Миасс»,– говорится в сообщении. Руководитель СУ СК России по Челябинской области Петр Решетников по поручению Александра Бастрыкина должен представить доклад об установленных в ходе проверки обстоятельствах, а по окончании – о ее результатах.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», на прошлой неделе администрация Челябинска одобрила проект строительства офисного здания компании «Транснефть-Урал» на берегу реки Миасс в Калининском районе. Во время публичных слушаний, состоявшихся 23 марта, часть горожан выступила против возведения объекта.

«Транснефть-Урал» планирует построить здание со встроенной автостоянкой на 40 мест в границах улиц Университетской Набережной, Косарева, Северо-Крымской и набережной реки Миасс. Высота ориентировочно составит 4-5 этажей, общая площадь — 6,4,–7,6 тыс. кв. м.