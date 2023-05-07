Заслуженный артист РФ Александр Тютрюмов скончался в Петербурге

В Санкт-Петербурге скончался заслуженный артист РФ Александр Тютрюмов. Об этом 7 мая пишет 78.ru со ссылкой на дочь артиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С ее слов, артист ушел из жизни утром в воскресенье, в 8:45. Он не был болен, просто почувствовал утром недомогание. Александр Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в городе Подпорожье Ленинградской области. Учился во ВГИКе на курсе «продюсер кино и телевидения», имел высшее экономическое и политическое образование.

Актером студии «Ленфильм» стал в январе 1995 года. Снялся более чем в 40 фильмах и сериалах. Сред них: «Улицы разбитых фонарей», «Хочу в тюрьму», «Крот», «Особенности национальной политики», «Мастер и Маргарита», «Ералаш», «Ирония судьбы. Продолжение» и других. Наибольшую славу ему принесла роль подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила».

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