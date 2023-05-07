Прокуратура судится с краевым минсоцразвития из-за отказа в предоставлении выплаты участнику СВО

Прокуратура Орджоникидзевского района города и пермяк Дмитрий Сысолятин обратились в Орджоникидзевский райсуд с иском к министерству социального развития Пермского края. По информации в картотеке суда, заявление поступило 12 апреля, дело относится к категории социальных споров, связанных с предоставлением гарантий и компенсаций военнослужащим. Как сообщает пресс-служба суда, надзорный орган добивается удовлетворения интересов участника СВО, которому ранее было отказано в предоставлении региональной выплаты, положенной в связи с ранением.

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Установлено, что мужчина зарегистрирован на территории Орджоникидзевского района Перми. В период с 26 июня по 27 сентября 2022 года был призван на военную службу по мобилизации в вооруженные силы Донецкой Народной Республики. В августе прошлого года он получил ранение при исполнении служебных обязанностей по защите территории ДНР, после чего подал в краевое минсоцразвития заявление на предоставление ему региональной выплаты, но получил отказ. В министерстве это мотивировали тем, что на момент получения травмы пермяк являлся военнослужащим войсковой части народной милиции ДНР, которая не входит в состав вооруженных сил РФ, а, кроме того, не предоставил документы, подтверждающие степень полученного ранения.

Тогда Дмитрий Сысолятин обратился в прокуратуру, и надзорный орган провел по его обращению проверку. В прокуратуре считают доводы министерства необоснованными, поскольку актом комиссионного судебно-медицинского освидетельствования от 20 сентября 2022 года достоверно подтвержден факт получения господином Сысолятиным травмы при исполнении служебных обязанностей и определена тяжесть увечья: минно-взрывная травма, вред здоровью средней тяжести.

Предварительное судебное заседание назначено на 8 июня.

По информации на сайте минсоцразвития Прикамья, в случае получения военнослужащими из региона ранения (контузии, травмы, увечья) в ходе проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, им предусмотрена материальная помощь в размере до 500 тыс. руб. в зависимости от степени тяжести полученного ранения.