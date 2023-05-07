В Южном военном округе подтвердили инцидент с проникновением нарушителя в воинскую часть Новороссийска

Часовой задержал нарушителя, пытавшегося проникнуть на охраняемую территорию объекта в Новороссийске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. Однако о гибели еще одного мужчины не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штаб ЮВО

Фото: don24.ru Штаб ЮВО

Фото: don24.ru

«Часовой действовал в соответствии с требованиями устава гарнизонной и караульной службы. Нарушитель передан в руки правоохранительных органов для расследования причин попытки проникновения на охраняемый объект»,— сообщили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, как два человека проникли на территорию воинской части в Новороссийске, часовой после предупредительных выстрелов в воздух открыл огонь на поражение.

Мужчины попали на объект через дыру в заборе и направились прямо на часового. В результате один из них, уроженец Чечни, Адоли А. погиб на месте, второй — Муса Б. задержан.

Андрей Ульченко

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