В Краснодарском крае диагностировали 67 случаев COVID-19

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки на Кубани выявлено 67 случаев заболевания коронавирусом, самому маленькому больному исполнилось 3 месяца. Днем ранее было отмечено 79 случаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: admkrai.krasnodar.ru Фото: admkrai.krasnodar.ru

В лидерах по заболеваемости оказались Краснодар (25 случаев), Сочи (8 случаев), а также Армавир, Геленджик, Новороссийск, Успенский район (по 3 случая).

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае были подтверждены 362 034 случая заболевания COVID-19. Поправились 350 401 человек (в том числе за последние сутки 76 человек). 11 196 пациентов погибли от осложнений (один из них за последние сутки).

На амбулаторном лечении с COVID-19 сейчас находятся 299 человек, в стационарах — 138 пациентов.

Андрей Ульченко

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