Двое мужчин ночью проникли на территорию воинской части в Новороссийске, один застрелен

Два человека проникли на территорию воинской части в Новороссийске, часовой после предупредительных выстрелов в воздух открыл огонь на поражение, сообщают «Кубанские новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: goodfon.ru Фото: goodfon.ru

Как утверждает издание, мужчины попали на объект через дыру в заборе и направились прямо на часового. Предварительно, в результате один из них, уроженец Чечни, Адоли А. погиб на месте, второй — Муса Б. задержан.

По какой причине нарушители оказались на территории части, не сообщается.

Андрей Ульченко

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