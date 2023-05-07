Владелец стада Пермского свинокомплекса и его новый оператор получили убытки

АО «Агро-Альянс», владеющее стадом краевого свинокомплекса в поселке Майском (Краснокамск), раскрыло информацию о финансовых результатах за 2022 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия составила 1,3 млрд руб. против 12,8 млн руб. годом ранее. При этом убыток компании также многократно увеличился по сравнению с 2021 годом — с 7,6 до 237,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О финансовых результатах за прошлый год отчитался также новый оператор свинокомплекса ООО «Майский мясокомбинат»: выручка — 30,2 млн руб. (годом ранее — 347 тыс. руб.), чистый убыток — 210 тыс. руб. (в 2021-м — чистая прибыль 55 тыс. руб.).

Владелец компаний Артем Болдырев объяснил увеличение выручки тем, что в прошлом году предприятию удалось выйти на стабильный прирост поголовья. «Но прибыль, к сожалению, не растет прямо пропорционально выручке. Пока эффективность предприятия не так высока, как хотелось бы. Будем стараться преодолевать убыточность, и хорошая выручка в будущем будет одной из составляющих, которая позволит этого добиться»,— сказал господин Болдырев.

Свинокомплекс в Майском находится в собственности АО «Пермский свинокомплекс», единственным акционером которого является минагро Пермского края. С 2015 года комплекс арендовало ООО «Свинокомплекс “Пермский”», подконтрольное омской группе «Синергия», оно же было владельцем стада. В 2017-м власти региона расторгли с арендатором договор из-за его нарушений, после чего тот оказался в банкротстве. В апреле 2022 года несостоятельным было признано само краевое АО. В 2021 году стадо предприятия в рамках банкротства ООО «Свинокомплекс “Пермский”» выкупило ООО «Уралагро», а затем перекупило подконтрольное Артему Болдыреву АО «Агро-Альянс». В 2022 году господин Болдырев создал компанию «Майский мясокомбинат», которая сейчас работает на базе свинокомплекса. После того как в прошлом году все сотрудники АО «Пермский свинокомплекс» были официально уволены в связи с готовящейся ликвидацией, часть из них была переведена в Майский мясокомбинат, часть — в «Агро-Альянс».