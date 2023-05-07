Ассоциация владельцев облигаций призвала власти отменить налог на курсовой доход от замещающих бондов

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) направила обращение в адрес главы Минфина РФ Антона Силуанова и главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова с просьбой отменить налог на доход, возникающий во время обмена еврооблигаций на замещающие бумаги из-за валютной переоценки.

«Я считаю, что есть тема для обсуждения, и вполне возможно, что этот вопрос потребуется отрегулировать дополнительно»,— рассказал РБК господин Аксаков. В Минфине предложение АВО пока не прокомментировали.

По причине того, что еврооблигации приобретались при более высоком курсе рубля, а после выпуска замещающих облигаций курс упал, инвесторы получили дополнительный доход в рублях (при этом в валюте номинальная стоимость бумаг не изменилась). В связи с этим инвесторами был начислен НДФЛ на весь полученный доход.

В АВО полагают, что необходимо изменить этот порядок, так как обмен еврооблигаций на замещающие бумаги не является классической сделкой купли-продажи, поэтому налог инвесторам начисляться не должен.

Проблема выплат локальным инвесторам по еврооблигациям возникла в марте 2022 года после введения санкций в отношении РФ и связана с тем, что большинство российских держателей еврооблигаций используют в качестве депозитария НРД, которому Euroclear или Clearstream должны перечислять денежные средства от эмитентов зарубежных долговых бумаг. Однако зарубежные инфраструктурные организации прекратили такие операции, и, как следствие, выплаты по еврооблигациям не доходили до российских держателей бондов даже при исправных платежах со стороны эмитентов.

Решение этой проблемы по большинству эмитентов растянулось на многие месяцы. 5 марта 2022 года был опубликован указ президента №95, который дал Минфину и ЦБ полномочия выдавать разрешения на платежи в прежнем порядке в валюте. Также в РФ выпускаются замещающие облигации. Это обращающиеся внутри РФ долговые бумаги, которые держатель получает взамен еврооблигаций. Их номинальная стоимость, сроки погашения и размеры купонов полностью аналогичны соответствующим параметрам замещаемых ценных бумаг. При этом выплаты осуществляются не в иностранной валюте, а в рублях по курсу ЦБ России на дату выплаты. Среди эмитентов, выпустивших замещающие облигации,— «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Совкомфлот», ММК, «Металлоинвест» и ПИК.

Подробнее об этом в публикации «Ъ» «Просто замещательное решение».

Александр Кислов