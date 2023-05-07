Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает, какие наборы для приготовления еды на природе предлагают столичные рестораны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Botanist Bar Фото: Botanist Bar

Московские рестораны тщательно подготовились к длинным майским праздникам, предусмотрев все запросы гостей. Сегодня в нашем обзоре предложения «стейковых» и прочих пикниковых корзин для тех, кто отправляется на дачу или остается в городе. Ресторан «Эль Гаучо» в эти дни предлагает для готовки вакуумированные стейки «Шатобриан», «Прайм», «Чоризо» и «Асадо» с 20-процентной скидкой. Там же можно прикупить и фирменный таганок на углях, чтобы доготавливать мясо прямо на столе.

В Kislovsky маринуют и продают навынос шашлыки из кабардино-балкарской желтой курицы в смеси из спелых томатов, лука и кинзы и из отборной дагестанской баранины, которую приправляют только перцем и солью. Ресторан «Воронеж» собирает готовые пикниковые корзины, куда входят три стейка, килограмм шашлыка из пиканьи, килограмм сосисок, две банки фирменной тушенки, молодой картофель, спаржа, овощи для гриля и пара соусов.

А в «Восходе» кроме маринованных шашлыков предлагается еще и набор для приготовления 3 кг ферганского плова из баранины, риса девзира, овощей и специй, а также подробная инструкция по приготовлению. На крыше бара Botanist в «Аптекарском огороде» выдают корзины для пикника уже со всем готовым. Жареные купаты, шашлыки из курицы, форель на гриле, молодой картофель, овощи гриль, питу и коктейли на джине можно употреблять тут же, расположившись на зеленом газоне в шезлонгах или креслах-качелях.