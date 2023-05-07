Пожар в районе складов с порохом в свердловском поселке Первомайский локализован

Пожар в районе складов в поселке Первомайский в Свердловской области локализован. Об этом ТАСС сообщил региональный главк МЧС. Уничтожены огнем два склада с порохом на площади 960 м.кв. Сейчас пожарные тушат отдельные очаги горения сухой травы на площади 20 га.

Информация о возгорании поступила в МЧС накануне вечером. Глава Режевского городского округа Иван Карташов заявлял о начале эвакуации жителей населенного пункта. Всего, по данным руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, спасатели экстренно эвакуировали жителей 15 жилых домов общей численностью порядка 400 человек, из них 32, включая 8 детей, размещены в двух пунктах временного размещения города Реж.

По словам полковника Горелых, в результате возгорания пострадал работник пожарной части. Предварительно, он отравился угарным газом. Информации о погибших не поступало.

Из-за сильных пожаров в лесах региона с 5 мая ввели режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев охарактеризовал ситуацию с пожарами как критическую. Регион запросил федеральную помощь для борьбы с ними.

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