В Сочи приступили к строительству эко-гостиницы у минеральных источников

Новый некапитальный каркасно-модульный гостиничный комплекс появится в селе Чвижепсе курорта. Сейчас ведется подготовка к строительству, возведение туристического объекта начнется летом. Проект реализуется при поддержке Министерства экономического развития РФ, об этом написал глава Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мэрия Сочи Фото: Мэрия Сочи

«Комплекс будет возводится на месте базы отдыха по экостандартам, по максимально щадящим для окружающей среды технологиям. Он расположится вблизи минеральных источников, появятся дополнительные возможности для использования климатолечения и бальнеологии Сочи», - сообщил господин Копайгородский.

Вместительность гостиничного комплекса составит более трехсот гостей. После сдачи его в эксплуатацию в селе появятся около 60 новых рабочих мест. Окончание работ намечено на первое полугодие 2024 года.

Андрей Ульченко

Читайте нас в Telegram