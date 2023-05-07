Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи приступили к строительству эко-гостиницы у минеральных источников

Новый некапитальный каркасно-модульный гостиничный комплекс появится в селе Чвижепсе курорта. Сейчас ведется подготовка к строительству, возведение туристического объекта начнется летом. Проект реализуется при поддержке Министерства экономического развития РФ, об этом написал глава Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Фото: Мэрия Сочи

Фото: Мэрия Сочи

«Комплекс будет возводится на месте базы отдыха по экостандартам, по максимально щадящим для окружающей среды технологиям. Он расположится вблизи минеральных источников, появятся дополнительные возможности для использования климатолечения и бальнеологии Сочи», - сообщил господин Копайгородский.

Что ждет курортный бизнес Краснодарского края в 2023 году

Что ждет курортный бизнес Краснодарского края в 2023 году

Вместительность гостиничного комплекса составит более трехсот гостей. После сдачи его в эксплуатацию в селе появятся около 60 новых рабочих мест. Окончание работ намечено на первое полугодие 2024 года.

Андрей Ульченко

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...