Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чтобы не платить по кредиту жительница Апшеронска сделала ложный донос

В суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении 36-летней жительницы Апшеронска по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос», сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: «Ъ-Кубань»

По версии следствия, злоумышленница взяла микрозайм в одном из финансовых учреждений города, а чтобы не платить по кредиту, написала заявление в полицию о том, что мошенники оформили заем на ее имя.

«Сотрудники полиции выяснили, что данная информация не соответствует действительности, никаких противоправных действий в отношении женщины не совершалось», - рассказали в ведомстве.

Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание по инкриминируемой злоумышленнице статье - лишение свободы на срок до двух лет.

Андрей Ульченко

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...