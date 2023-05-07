Чтобы не платить по кредиту жительница Апшеронска сделала ложный донос

В суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении 36-летней жительницы Апшеронска по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос», сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

По версии следствия, злоумышленница взяла микрозайм в одном из финансовых учреждений города, а чтобы не платить по кредиту, написала заявление в полицию о том, что мошенники оформили заем на ее имя.

«Сотрудники полиции выяснили, что данная информация не соответствует действительности, никаких противоправных действий в отношении женщины не совершалось», - рассказали в ведомстве.

Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание по инкриминируемой злоумышленнице статье - лишение свободы на срок до двух лет.

Андрей Ульченко