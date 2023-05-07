Березниковская администрация задолжала региональному оператору по обращению с ТКО 7,5 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края завершил предварительное судебное заседание по рассмотрению иска АО «Пермский региональный оператор твердых по обращению с твердыми коммунальными отходами» («ПРО ТКО») к администрации города Березники. По информации в картотеке суда организация взыскивает с местной мэрии 7,5 млн руб., из которых 6,7 млн руб. — задолженность по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами за период с января 2019 года по сентябрь 2022-го, 840,6 тыс. руб. — неустойка за период с 11 февраля по 1 июня 2022 года с последующим начислением по день фактической оплаты долга. Дело назначено к судебному разбирательству на 8 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«ПРО ТКО» координирует сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО на территории Пермского края. Эти услуги оплачиваются жителями региона.