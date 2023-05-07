В Удмуртии 8 мая пройдет автопробег с участием раритетной техники

8 мая в Удмуртии пройдет автопробег с участием раритетной техники. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, около 30 человек проедут 250 км на мотоциклах Иж-49 и М-72, автомобилях ГАЗ-69 и ГАЗ-67.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: wikimedia.org Фото: wikimedia.org

Стартует автопробег в 8:30 в селе Яган-Докья Малопургинского района. Участники проедут через Подгорное, Старую Салью, Ермолаево, Карамас-Пельгу, Лутоху, Киясово, Байситово, Кечево, Пуро-Можгу. Деревня Чутожмон Малопургинского района станет финальной точкой. На каждой остановке помимо раритетной техники жители смогут увидеть историческую форму солдат, экспонаты солдатского быта, а также флаги родов войск Советской и Российской Армии.