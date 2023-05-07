В Челябинской области площадь пожара в нацпарке «Зигальга» превысила 1 тыс. гектаров

Третьи сутки в Челябинской области тушат лесной пожар на территории национального парка «Зигальга». На утро 7 мая площадь, пройденная огнем, составила 1024 га, сообщает пресс-служба особо охраняемой природной территории.

Сейчас площадь активного горения уменьшилась, в том числе, благодаря погоде – в ночь с 6 на 7 мая температура в горах опустилась почти до нуля. По южной стороне пожара в Зигальге продолжается прокладка минеральной полосы. Эта работа ведется с первого дня возгорания. Уже проложено 7 км. По западной стороне опашка завершилась.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», пожар на особо охраняемой природной территории начался 4 мая. По предварительным данным, причиной мог стать непотушенный костер, оставленный туристами-сплавщиками. В тушении пожара участвую сотрудники Авиалесоохраны, прибывшие из Перми.