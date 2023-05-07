Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челябинской области площадь пожара в нацпарке «Зигальга» превысила 1 тыс. гектаров

Третьи сутки в Челябинской области тушат лесной пожар на территории национального парка «Зигальга». На утро 7 мая площадь, пройденная огнем, составила 1024 га, сообщает пресс-служба особо охраняемой природной территории.

Сейчас площадь активного горения уменьшилась, в том числе, благодаря погоде – в ночь с 6 на 7 мая температура в горах опустилась почти до нуля. По южной стороне пожара в Зигальге продолжается прокладка минеральной полосы. Эта работа ведется с первого дня возгорания. Уже проложено 7 км. По западной стороне опашка завершилась.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», пожар на особо охраняемой природной территории начался 4 мая. По предварительным данным, причиной мог стать непотушенный костер, оставленный туристами-сплавщиками. В тушении пожара участвую сотрудники Авиалесоохраны, прибывшие из Перми.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...