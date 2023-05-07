Нытвенский метзавод планирует отказаться от выплаты дивидендов в связи с убытком

Совет директоров АО «Нытва», управляющего Нытвенским металлургическим заводом, на заседании 3 мая решил рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2022 финансовый год. Об этом говорится в сообщении, которое было размещено по итогам заседания на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс». Поясняется, что такое решение принято советом директоров в связи с убытком в размере 145,8 млн руб., полученным АО по итогам прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Информацию о финансовых результатах за 2022 год АО «Нытва» раскрыло в начале апреля. Выручка предприятия за отчетный период — 2,98 млрд руб., чистый убыток — 150,2 млн руб., совокупный финансовый результат — убыток 145,8 млн руб. В 2021 году завод продемонстрировал выручку 3,67 млрд руб. и чистую прибыль 245,6 млн руб., а совокупным финансовым результатом стала прибыль в размере 246,4 млн руб.

Нытвенский метзавод — одно из старейших предприятий Западного Урала, основанное в 1756 году. Производит монетные заготовки, ленты, гильзы, столовые приборы. В общем объеме продаж экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья занимает 2,9%. Гендиректор завода — Дмитрий Бутенко.