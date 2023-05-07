В ближайшие двое суток на Кубани ожидаются сильные дожди и мокрый снег

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, сегодня в отдельных районах края ожидаются ливни в сочетании с грозой и усилением ветра до 20-23 м/с. Дневная температура воздуха на Черноморском побережье не превысит 22 градусов, в горах — 10-15 градусов. В Краснодаре сегодня кратковременный дождь, гроза, воздух днем прогреется до 17-19 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: don24.ru Фото: don24.ru

Сильные дожди на Кубани местами ожидаются до конца суток 8 мая, в горах возможен мокрый снег. Ветер может усиливаться до 20-23 м/с. В Новороссийске ночью 8 мая скорость ветра будет достигать 29 м/с, днем — 21-26 м/с. 8 и 9 мая на побережье Черного моря температура воздуха не поднимется выше 18 градусов.

Андрей Ульченко

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