В ночь на 7 мая приостановлена работа Керченской паромной переправы

Паромная переправа временно не работает из-за сильного усиления ветра. В Керческом порту его скорость достигает 17 м/с, сообщает ГУ МЧС по Крыму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: flagman-news.ru Фото: flagman-news.ru

«По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 17 м/с) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», - говорится в сообщении.

В конце апреля стало известно, что на поддержку паромного сообщения между Крымом и Кубанью направят 5,7 млрд руб. из резервного фонда правительства РФ. Средства из федерального бюджета получит ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс». Организация эксплуатирует шесть паромов, работающих на Керченской переправе.

Андрей Ульченко

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