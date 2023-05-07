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В небе над Севастополем уничтожены три беспилотника

Два БПЛА были сбиты ПВО над морем, третий потерял управление благодаря воздействию средств РЭБ, написал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Разрушений нет.

Фото: news.ru

Фото: news.ru

«Один беспилотник потерял управление и упал в лесополосе в районе Пятого километра, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй БПЛА уничтожен над морем в районе мыса Херсонес, третий - также над морем со стороны Северного мола», - сообщил глава Севастополя.

По его словам, всего этой ночью на Крым и Севастополь было направлено более 10 БПЛА.

Андрей Ульченко

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