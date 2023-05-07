В поселках под Челябинском сгорели четыре дома

В Челябинской области за день сгорели четыре частных дома. Пожары произошли в поселках Шумаки Коркинского района и Козырево в Копейске, сообщает ГУ МЧС России по региону.

В Шумаках огонь из-за сильного ветра охватил два дома, гараж и надворные постройки. Распространение пожара на другие строения удалось предотвратить. Никто не пострадал. Наиболее вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Кроме того, вчера произошел пожар в копейском поселке Козырево. По данным ГУ МЧС России по региону, пострадали два дома и надворные постройки. В этом пожаре также никто не пострадал. Причина происшествия устанавливается.