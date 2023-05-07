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Краснокамский бумкомбинат планирует выпускать картон для упаковки табачной продукции

Краснокамская компания «Кама» развивает новую линейку продукции — картоны для табачной индустрии. Как сообщили в пресс-службе компании, она получила торговое наименование «КАМА Tobacco». Выработка картона «КАМА Tobacco» была проведена во II квартале этого года. В настоящее время продукт тестируется производителями табачной упаковки и непосредственно на фабриках-производителях табачной продукции.

Фото: «КАМА»

Фото: «КАМА»

ООО «Кама» управляет активами основанного в 1933 году Камского целлюлозно-бумажного комбината. Компания является первым в России производителем мелованной бумаги, а с апреля 2021 года выпускает также мелованный упаковочный картон. По итогам 2021 года, выручка ООО «Кама», по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 5,9 млрд руб., чистая прибыль — 1,6 млрд руб. В этом году у предприятия появился новый инвестор — банк «Открытие», владевший «Камой» с 2018 года, продал ее инвесткомпании Augment Investments Limited, подконтрольной совладельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину.

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