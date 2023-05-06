Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Один человек погиб в результате столкновения автобуса, КАМАЗа и «Нивы» на Кубани

На 61 км трассы Краснодар — Ейск (Тимашевский район) столкнулись автобус ПАЗ, КАМАЗ и автомобиль «Нива». Очевидцы публикуют фото и видео с места ДТП. На кадрах видно, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели.

Фото: t.me / mvd_23

Фото: t.me / mvd_23

По предварительным данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, авария произошла около 21:00. Водитель автобуса без пассажиров врезался в стоявший на обочине грузовик и опрокинулся. КАМАЗ по инерции продолжил движение и наехал на «Ниву».

В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, водители грузового автомобиля и автобуса доставлены в больницу.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...