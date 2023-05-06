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Коммерсантъ FM
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Греция набирает популярность

Какими средиземноморскими направлениями интересуются российские туристы

Спрос на поездки в Грецию год к году вырос почти вдвое. Причина в том, что россиянам стали доступны новые стыковочные рейсы, сообщили “Ъ FM” в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Дополнительные варианты перелетов теперь предлагают в том числе в Tez Tour и Space Travel. Помимо стандартных схем с пересадкой в Стамбуле, Дубае и Белграде, из Турции можно будет добраться до Греции на пароме. Путь по морю, как сообщают операторы, займет от 20 минут до полутора часов в зависимости от курорта.

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Стоимость недельного тура в Грецию с перелетом стартует почти от 125 тыс. руб. Основные клиенты, которые интересуются этим направлением, состоятельные россияне, отмечает вице-президент по вопросам выездного туризма АТОР Артур Мурадян:

Как изменилась стоимость отдыха за границей

Как изменилась стоимость отдыха за границей

«В первую очередь рост бронирования в Грецию связан с расширением возможностей логистики. Увеличение числа рейсов иностранных авиакомпаний в Россию снижает общую стоимость путешествия за счет конкуренции. С 2019 года посадка огромная — порядка 95%. Сейчас несколько мешает курс евро, пока он не снизится, какого-то активного потока мы наблюдать не будем.

При этом бронируется в основном дорогой сегмент отелей. Диапазон цен на проживание колеблется в районе €300-500 в сутки за номер. Кипру удалось найти лазейку за счет перелета через Кувейт, но это исключительно транзитная перевозка — либо ближневосточные авиакомпании, либо турецкие.

Какими еще средиземноморскими европейскими направлениями интересуются россияне? Если говорить про страны Шенгена, то через транзитную Армению, безусловно, по-прежнему есть интерес к Италии. Плюс, Францию, она тоже выдает визы, и спрос есть. Ницца, Канны — туда тоже летают, но в основном состоятельные клиенты. Однако говорить о восстановлении какого-то потока нельзя».

В 2022 году, согласно данным Центрального банка Греции, в страну приехали около 36 тыс. россиян — это примерно в 16 раз меньше, чем в допандемическом 2019-м. Доходы страны от российских туристов также сократились. За аналогичный период показатель упал в 10 раз — до €41 млн.

И с учетом курса валют и проблем с перелетами, вряд ли в 2023-м году ситуация кардинально изменится, считает гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян:

«Главное средиземноморское направление — Турция. Все остальное — Тунис, Египет — продается намного хуже. В Тунис, к сожалению, очень мало рейсов, только из Москвы и Санкт-Петербурга. Буквально на днях полетел самолет в Марокко. Что касается в прошлом главных направлений — Кипр и Греция — здесь все, к сожалению, печально. Поток упал с 2019 годам в 20 раз по греческим курортам и где-то в 25 раз — по Кипру.

Авиабилеты в Грецию в 2019 году продавали 20-25 тыс. руб. туда-обратно, сейчас стоимость достигает 100 тыс. руб. Если раньше была электронная виза на Кипр, то сейчас ее нет. Но и отказов нет, к счастью. Что касается Греции, здесь процент неодобрений увеличился. Если раньше он составлял 1-2%, сейчас отказов стало больше примерно в два раза.

Как туристы утомили Бали

Как туристы утомили Бали

Как изменились цены на туры по этим направлениям? Отель на Кипре всегда априори дороже, чем в Греции. Например, если на Крите "четыре звезды" с двухразовым питанием — €100 евро, то на Кипре это будет стоить €120-130 в сутки на двоих. Билеты, если повезет, можно найти в районе 70 тыс. руб. туда-обратно. Обычная, нормальная стоимость — в районе 80-100 тыс. руб.

При этом стоимость путевок в Турцию снизилась. Раньше мы продавали тур на двоих на неделю за 150 тыс. руб. Сейчас аналогичный пакет продается на майские праздники за 100 тыс. Цены упали на 30%. А Марокко, к сожалению, дешевым априори не будет. Дело в том, что рейсы летят через Атлантику, поэтому пакеты начинаются примерно с 250 тыс. на двоих на неделю. Италия, самые недорогие билеты — 200 тыс. руб. из Москвы. А если говорим о Франции, Испании, то это будет еще дороже».

На перелеты по Европе, по данным сервиса «Яндекс Путешествия», сейчас приходится чуть меньше 1,5% от общего объема бронирований. При этом в прошлом году показатель был ниже 1%.

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Анна Маргулис

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