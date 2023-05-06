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Бывший главный архитектор Анапы заняла должность советника губернатора Смоленской области

Бывший главный архитектор Анапы Карина Бронникова назначена на должность советника губернатора Смоленской области. Об этом госпожа Бронникова сообщила в Telegram.

Фото: Telegram-канал Карины Бронниковой

Фото: Telegram-канал Карины Бронниковой

«Буду заниматься вопросами развития архитектуры и туризма, к чему у Смоленской земли, несомненно, есть большой потенциал»,— говорится в сообщении.

Карина Бронникова Окончила Кубанский государственный университет занимала должность главного архитектора курорта Анапы в период с 2020 по 2023 годы. Совместно с группой развития городской среды она занималась проектами Императорского парка, нового ЗАГСа, мемориала МВД и других объектов.

Анастасия Донскова

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