СКР возбудил дело по двум статьям после подрыва автомобиля в Ейске

В следственном управлении СКР по Краснодарскому краю сообщили, что после подрыва автомобиля в Ейске возбуждено уголовное дело по двум статьям: посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконный оборот взрывного устройства (ст.222.1 УК РФ).

По предварительной версии, утром 6 мая на улице Мичурина сотрудники ДПС остановили для проверки документов 34-летнего водителя «Нивы». В ответ на требования полицейских водитель заперся в автомобиле и пригрозил взровать себя. В руках мужчина держал устройство, конструктивно схожее с взрывным. На место происшествия прибыли сотрудники силовых ведомств, медики и пожарные. Квартал оцепили.

«Несмотря на длительные переговоры, мужчина отказался сдаться и при приближении к нему группы захвата привел в действие неустановленное взрывное устройство и погиб на месте»,— говорится в сообщении СУ СКР по краю. Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб в результате подрыва не пострадали.

Сейчас следователи и криминалисты при поддержке экспертов-взрывотехников и оперативных сотрудников спецслужб осматривают место происшествия и обыскивают дом погибшего.

В соцсетях опубликовано видео штурма автомобиля, водитель которого перевозил взрывное устройство в Ейске.

Наталья Решетняк

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