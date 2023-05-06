На въезде в Карелию образовалась пробка, водителей спрашивают о гражданстве и пункте назначения

Водители стоят в километровых пробках на границе Карелии с Ленинградской областью. Затор длиной почти 2,5 км образовался на участке трассы А-121 «Сортавала» от турбазы «Березово» до поста ДПС.

У водителей при въезде на КПП спрашивают о месте проживания, гражданстве и пункте назначения, передает 6 мая «Фонтанка». При этом сотрудники ДПС ведут себя «вежливо, тактично и даже с улыбкой», отмечают очевидцы. Журналисты отмечают, что аналогичная ситуация происходила и на прошлой неделе: автомобилистов также спрашивали о месте назначения, проверяли паспорта и осматривали машины.

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