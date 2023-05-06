«Горнозаводскцемент» почти на 44% повысил годовую прибыль

ООО «Горнозаводскцемент», входящее в группу AKKERMANN Сement, отчиталось о финансовых итогах работы за минувший год. Как указано в сервисе «СПАРК-Интерфакс», выручка цементного завода выросла на 17,9% по сравнению с 2021 годом — до 9,44 млрд руб. Чистая прибыль предприятия увеличилась более значительно — на 43,9%, то есть до 1,63 млрд руб. В 2021 году «Горнозаводскцемент» получил 8,01 млрд руб. выручки и 1,13 млрд руб. чистой прибыли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Горнозаводскцемент» — крупный российский производитель цемента, среди основных потребителей — предприятия Пермского края, Свердловской и Кировской областей, Республики Татарстан. Годовой объем производства — 2 млн тонн цемента. С декабря 2018 года «Горнозаводскцемент» входит в состав группы AKKERMANN Сement. Учредителем ООО «ГЦЗ» числится оренбургское ООО «Аккерманн цемент».