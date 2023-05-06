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В Севастополе простились с ефрейтором Сергеем Шпаком, погибшим в ходе спецоперации

В Севастополе прошла церемония прощания с ефрейтором Сергеем Шпаком, погибшим в ходе СВО. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Фото: Telegram-канал главы Севастополя Михаила Развожаева

Фото: Telegram-канал главы Севастополя Михаила Развожаева

Сергей Шпак родился в украинском поселке Старая Синява Хмельницкой области. В Севастополе он прожил более 20 лет, раблотал строителем. Осенью 2022 года стал добровольцем дляучастия в спецоперации. Сергей Шпак служил в должности водителя-заряжающего отделения тяги реактивного артиллерийского взвода реактивной артиллерийской батареи.

Сообщается, что военнослужащий погиб на территории ДНР под Марьинкой.

Анастасия Донскова

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