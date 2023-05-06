В Ярославле водителя будут судить за сбитую посетительницу гипермаркета

34-летний житель Ярославля обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью. В УМВД по Ярославской области сообщили о переданном в суд уголовном деле.
Знак "Пешеходный переход"
Фото: Ъ-Ярославль
ДТП произошло 12 ноября 2022 года при выезде с парковки гипермаркета в поселке Нагорный. Водитель на «Мазде3» покидал территорию у торгового центра и не заметил пешехода.
«Совершая поворот налево, не убедился в отсутствии опасности для движения, проявил недостаточную внимательность к дорожной обстановке, не уступил дорогу пешеходу-женщине, совершил наезд»,— рассказали в областной полиции.
64-летняя женщина была госпитализирована, ее здоровью был нанесен тяжкий вред. По уголовному делу провели автотехническую экспертизу, подтвердившую вину водителя. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой, уголовное дело будет рассматривать Ярославский районный суд.