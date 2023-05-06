В Ярославле водителя будут судить за сбитую посетительницу гипермаркета

34-летний житель Ярославля обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью. В УМВД по Ярославской области сообщили о переданном в суд уголовном деле.

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Фото: Ъ-Ярославль Знак "Пешеходный переход"

Фото: Ъ-Ярославль

ДТП произошло 12 ноября 2022 года при выезде с парковки гипермаркета в поселке Нагорный. Водитель на «Мазде3» покидал территорию у торгового центра и не заметил пешехода.

«Совершая поворот налево, не убедился в отсутствии опасности для движения, проявил недостаточную внимательность к дорожной обстановке, не уступил дорогу пешеходу-женщине, совершил наезд»,— рассказали в областной полиции.

64-летняя женщина была госпитализирована, ее здоровью был нанесен тяжкий вред. По уголовному делу провели автотехническую экспертизу, подтвердившую вину водителя. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой, уголовное дело будет рассматривать Ярославский районный суд.

Андрей Иванов