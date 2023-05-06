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На въезде в Горячий Ключ образовалась восьмикилометровая пробка

На въезде в Горячий Ключ образовался затор, протяженностью около восьми километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Жители Кубани в соцсетях сообщают, что пробка образовалась еще утром 6 мая и протянулась от рыбного хозяйства «Ходячий хутор» до комплекса «Старый замок».

В настоящее время, по свидетельствам очевидцев, дорога от Краснодара до Джубги занимает около четырех часов, в то время как при разгруженной дороге путь может занимать от 1,5 до двух часов.

Анастасия Донскова

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