МЧС предупреждает о сильном ветре в Челябинской области

В Челябинской области 7 мая ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Сотрудники МЧС настоятельно призывают граждан не использовать открытый огонь на природе и собственных приусадебных участках. Внимательно относиться даже к незначительным источникам огня и искрообразования»,– сообщает ведомство.

По данным Челябинского гидрометцентра, 7-10 мая в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс), а местами сохраняется чрезвычайная. В отдельных районах ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. В среднем по региону завтра днем ожидается +22,+27 градусов Цельсия, в горах до +17.