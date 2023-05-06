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Мобилизованный белгородец тренировал новобранцев в Богучаре и погиб под Луганском

В правительстве Белгородской области рассказали историю погибшего в ходе спецоперации 25 декабря мобилизованного Равиля Айтыкина. Его семью недавно посетил губернатор Вячеслав Гладков.

Как сообщили в правительстве региона, после объявления частичной мобилизации 55-летний Равиль Айтыкин из села Камышевка Прохоровского района отправился тренировать новобранцев в пункте боевого слаживания в Воронежской области, «используя полученные ранее военные навыки, образование и опыт»: «Равиль Рафайлович — выпускник Высшего танкового командного училища им. П.С. Рыбалко. С 1989 по 1995 года служил в мотострелковой дивизии».

«Ребята его очень любили. Когда он их тренировал в Богучаре, очень хорошо отзывались. Он отдал им свою душу и любовь»,— рассказала губернатору о своем супруге Александра Ли. Вскоре после слаживания Равиль Айтыкин начал принимать участие в разведывательных и боевых действиях в районе Луганска. В ночь на 25 декабря он погиб, вступив в бой с противником. «С первых дней начала боевых действий он считал, что не может остаться в стороне»,— добавила жена погибшего.

Сейчас вдова вместе с падчерицей воспитывает двоих несовершеннолетних внуков. Вячеслав Гладков заверил семью в том, что они никогда не останутся наедине со своими проблемами.

Владимир Зоркий

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