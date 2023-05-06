Ярославские дети войны получат единовременную выплату

Жители Ярославской области, рожденные в годы Великой Отечественной войны, получат разовую денежную выплату. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Деньги

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Деньги

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Им перечислят 1300 руб. На осуществление разового платежа из областного бюджета выделено более 70 млн руб. Всего в регионе проживает 55 тыс. человек, родившихся в 1941-1945 годах. Единовременную выплату они получат вместе с пенсией — писать отдельные заявления не требуется.

«В случае неполучения выплаты жителям региона, подпадающим под категорию «дети войны» в мае текущего года, необходимо обратиться в клиентские службы единого центра социальных выплат по месту жительства»,— отметили в ярославском правительстве.

Андрей Иванов