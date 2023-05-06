В Перми загорелись заброшенные дома в долине реки Егошихи

В долине реки Егошихи в Мотовилихинском районе Перми произошел пожар. По информации ГУ МЧС по Пермскому края, сообщение о пожаре поступило в 16.25. «К месту возникновения пожара направлены силы и средства в количестве 30 человек личного состава и 7 единиц техники. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС России по Пермскому краю установлено, что происходит горение трех заброшенных домов и хозяйственных построек в логу», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: ВК «Плохие новости Пермь» Фото: Фото: ВК «Плохие новости Пермь»

Приблизительная площадь пожара составляет 100 кв.м. Погибших и пострадавших нет.