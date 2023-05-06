В Хостинском районе Сочи открыли мемориальный сквер боевой славы

В селе Измайловка Хостинского района Сочи открыли сквер боевой славы. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

На территории сквера установили танк Т-62, провели уборку территории, обустроили детскую площадку и выполнили озеленение.

«Памятник на этом месте был установлен в 1965 году, но с тех пор эта территория пришла в запустение. Жители села попросили благоустроить этот сквер и приняли активное участие в его обустройстве»,— говорится в сообщении.

На мероприятии была представлена экспозиция оружия и обмундирования времен войны, работала полевая кухня. Активных жителей сел Измайловка и Семеновка отметили наградами за активное участие в благоустройстве сквера.

Анастасия Донскова

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