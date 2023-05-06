На портале правовой информации опубликованы поправки в КоАП, устанавливающие административную ответственность за перепродажу сведений из госреестра недвижимости третьим лицам и за создание сайтов — двойников Росреестра. Об оставшихся легальных способах получения данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) «Ъ-Кубань» рассказала исполнительный директор сочинского агентства недвижимости «Ас Риелти» Нарина Абрамова.



Нарина Абрамова

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«Законодательный запрет, в целом, и введение штрафов за перепродажу сведений сайтами-дулерами Росрееста, в частности, в совокупности существенно ограничили возможности доступа к данным ЕГРН. Легальные пути остаются следующие.

Сейчас выписки из ЕГРН может получить только сам собственник. Но это облегчилось тем, что сам собственник может заказать электронную выписку на портале госуслуг. Если покупатель недвижимости не доверяет электронной выписке, он может попросить продавца, как это было и ранее, заказать выписку с живой печатью в МФЦ, но тогда сроки получения выписки увеличиваются до 10 дней.

Еще право на заказ выписки из ЕГРН имеет нотариус, но только в том случае, если он проводит сделку. Просто заказывать для клиента выписку он не будет. Также это могут делать кадастровые инженеры и арбитражные управляющие.

Право обращаться за информацией о чужой недвижимости остается за некоторыми госорганами. В первую очередь такой запрос может быть оформлен в рамках рассмотрения спора по судебному определению. Также сведения на чужую недвижимость из Росреестра могут истребовать правоохранительные органы (МВД, СК), судебные приставы.

Иные государственные и муниципальные органы могут получать сведения только по своему имуществу.

Еще следует отметить, что за гражданами остается право заказывать выписки по местам общего пользования в многоквартирных домах, так как они владеют там долей».

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