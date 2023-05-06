В Челябинске и Копейске изменятся маршруты общественного транспорта 9 мая

В День Победы общественный транспорт Челябинска и Копейска изменит маршруты. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

В Челябинске с 6 до 13 часов, на время парада Победы, будет закрыто движение в районе площади Революции. В Копейске транспорт не будет ходить с 9:30 до 13 по проспекту Победы – от улицы Гольца до поселка Советов.

Автобусы и троллейбусы в Челябинске будет следовать по маршрутам в объезд площади Революции. Трамваи до 13 часов в сторону железнодорожного вокзала ходить не будут. Копейские автобусы №№ 6 и 41 на время закрытия отменены, №№4, 26 и 123 пустят в объезд закрытого участка.